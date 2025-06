Roche im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Mittag fester

12.06.25 12:06 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 270,40 CHF zu.

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 11:49 Uhr 0,2 Prozent. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 271,00 CHF zu. Bei 268,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 168.617 Roche-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 13,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 231,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,91 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 279,75 CHF. Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 20,07 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche-CEO kritisiert Trumps Preisdruck bei Medikamenten - Aktie in Grün SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 10 Jahren bedeutet Formycon-Aktie springt hoch: Marktzulassung in Brasilien für Lucentis-Biosimilar erhalten

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com