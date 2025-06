Aktie im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagvormittag in Rot

12.06.25 09:24 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 269,30 CHF.

Das Papier von Roche befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 269,30 CHF ab. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 268,10 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 268,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 44.927 Roche-Aktien. Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 14,18 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 13,89 Prozent sinken. Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,91 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 279,75 CHF je Roche-Aktie an. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 20,07 CHF je Aktie in den Roche-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche-CEO kritisiert Trumps Preisdruck bei Medikamenten - Aktie in Grün SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 10 Jahren bedeutet Formycon-Aktie springt hoch: Marktzulassung in Brasilien für Lucentis-Biosimilar erhalten

