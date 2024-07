Roche Aktie News: SPI Aktie Roche fällt am Dienstagvormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 257,20 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 257,20 CHF. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 256,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 257,10 CHF. Zuletzt wechselten 28.273 Roche-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (277,25 CHF) erklomm das Papier am 25.07.2023. 7,80 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,90 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,77 CHF aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 260,30 CHF für die Roche-Aktie aus.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 17,73 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Handel aktuell: SMI notiert schlussendlich im Minus

SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Montagshandels leichter

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Verlusten