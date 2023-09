Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 252,50 CHF abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 252,50 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 252,00 CHF ein. Mit einem Wert von 256,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 402.107 Roche-Aktien.

Am 02.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 335,85 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 33,01 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 249,80 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 1,07 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 312,56 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF im Vergleich zu 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,67 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

