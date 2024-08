Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Mittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 284,30 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 284,30 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 284,70 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 284,30 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 111.191 Roche-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 287,40 CHF erreichte der Titel am 29.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,09 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,80 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 263,67 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Roche am 30.01.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 29.01.2026.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,40 CHF fest.

