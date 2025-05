Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 257,90 CHF nach.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 257,90 CHF ab. Die Roche-Aktie sank bis auf 254,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 260,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 338.568 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.05.2024 bei 226,50 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 13,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,91 CHF. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 279,75 CHF je Roche-Aktie aus.

Die Roche-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 20,13 CHF fest.

