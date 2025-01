Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Mittag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 278,70 CHF zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 278,70 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 279,40 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 275,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 171.274 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 288,20 CHF markierte der Titel am 02.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,41 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 212,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,81 CHF. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 274,86 CHF angegeben.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 30.01.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 29.01.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,48 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

