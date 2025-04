Roche im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Nachmittag an Boden

28.04.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Roche zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 265,00 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 265,00 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 265,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 260,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 209.701 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 15,55 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,90 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 19,66 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,94 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 281,00 CHF an. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 24.07.2025 gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,13 CHF je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren eingefahren Roche-Aktie dennoch leichter: Roche wächst weiter und bekräftigt Jahresprognose Roche-Aktie schwächelt: Roche plant Milliardeninvestition in den USA über fünf Jahre

