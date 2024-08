Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Kursplus

Blick auf Roche-Kurs

Die Aktie von Roche zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 282,50 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 282,50 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 283,70 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 281,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 220.444 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 287,40 CHF erreichte der Titel am 29.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,73 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Abschläge von 24,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 263,67 CHF an.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 29.01.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,40 CHF je Roche-Aktie.

