CureVac-Aktie gibt nach: CureVac sammelt weiter Daten für Zulassung

Heute im Fokus

DAX schließt nach neuem Rekord mit Gewinnen -- US-Börsen freundlich -- AUTO1-Aktionäre wollen Aktien verkaufen -- Canopy Growth enttäuscht -- Autobauer Porsche, Valneva, Lufthansa, LPKF im Fokus

Volvo will Verkaufserlös von UD Trucks an Aktionäre ausschütten. RWE begibt erstmals "grüne" Anleihe. CureVac sammelt weiter Daten für Zulassung. BioNTech/Pfizer kann Impfstoff-Produktion in Belgien hochfahren. PayPal will Klarna bei 'Später-Bezahlen'-Angeboten angreifen. Oberstes US-Gericht weist Berufung von J&J gegen Babypuder-Urteil zurück.