ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne - EuroStoxx-Rekord über 6.000

12.01.26 18:35 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der ordentliche Lauf an Europas Aktienmärkten hat sich am Montag mit weiteren Höchstständen gebremst fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 knüpfte an seinen Rekordkurs vom Freitag an und überwand gegen Mittag erstmals die Marke von 6.000 Punkten. Letztlich ging der Eurozone-Leitindex mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 6.016,30 Punkten aus dem Handel.

Auch außerhalb des Euroraums ging es leicht nach oben. Der Schweizer SMI erklomm ebenfalls eine weitere Bestmarke und schloss 0,04 Prozent im Plus bei 13.426,98 Punkten. Der britische Leitindex FTSE 100 legte am Ende um 0,16 Prozent auf 10.140,70 Zähler zu und verpasste knapp ein Rekordhoch.

Relativ deutliche Verluste mussten Aktien aus dem Freizeit- und Reisesektor einstecken, deren europäischer Branchenindex 1,5 Prozent verlor. Er setzte damit seine Konsolidierung nach dem jüngsten Hoch seit dem Frühjahr 2021 fort. Auch im Versorgerbereich gab es relativ hohe Verluste, während sich Aktien aus dem Rohstoffbereich als robust erwiesen. Deren Sektorindex Stoxx Europe 600 Basic Resources legte um 1,8 Prozent zu.

Für die Papiere von Argenx (arGEN-X) ging es - belastet von Quartalseckdaten - um 3,1 Prozent abwärts. Damit waren die Titel des Biotech-Unternehmens schwächster Wert im EuroStoxx-50-Index. Die vorläufigen Zahlen für 2025 hätten das deutliche Umsatzwachstum Analyst untermauert, schrieb Elmar Kraus von der DZ Bank. Allerdings sei es nicht zu einer positiven Überraschung gekommen, auf die manche Marktteilnehmer spekuliert hätten.

Die Aktien von Heineken wurden mit einem Abschlag von 4,1 Prozent von einem Chefwechsel belastet. Dolf van den Brink kündigte an, den Brauereikonzern Ende Mai zu verlassen. Laut Simon Hales von der Citigroup kommt sein Ausscheiden nicht völlig unerwartet, aber früher als gedacht./edh/men