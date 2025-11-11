DAX23.973 +0,1%Est505.690 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 -2,7%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.852 -0,9%Euro1,1573 +0,1%Öl64,35 +0,5%Gold4.141 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J RENK RENK73 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie gibt nach: Tech-Investor SoftBank macht Kasse und verkauft seine Anteile am KI-Riesen NVIDIA-Aktie gibt nach: Tech-Investor SoftBank macht Kasse und verkauft seine Anteile am KI-Riesen
Apple-Aktie etwas tiefer: iPhone Air-Launch wird offenbar verschoben Apple-Aktie etwas tiefer: iPhone Air-Launch wird offenbar verschoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax beißt sich an 24.000 Punkten fest

11.11.25 09:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.973,2 PKT 13,2 PKT 0,06%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenstart tut sich der DAX am Dienstag mit dem Sprung über die 24.000-Punkte-Marke erneut schwer. Im frühen Handel stand er zuletzt mit 23.993 Punkten etwas darunter und verzeichnete dabei einen Zuwachs von 0,14 Prozent.

Wer­bung

Thomas Altmann, Analyst beim Vermögensverwalter QC Partners, merkte an, dass für ein nachhaltiges Überspringen der 24.000 Punkte überzeugte und vor allem langfristig orientierte Käufer nötig seien. "Zuletzt kamen die Käufer vor allem bei fallenden Kursen in den Markt."

Der MDAX der mittelgroßen Börsenkonzerne notierte am Dienstag knapp im Plus bei 29.164 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,6 Prozent zu.

In den USA wird ein Ende des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte (Shutdown), auf das die Anleger bereits tags zuvor gesetzt hatten, immer wahrscheinlicher. Die Mehrheit des US-Senats hat einen Übergangshaushalt beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlen nun noch die Zustimmung durch das Repräsentantenhaus sowie anschließend die Unterschrift von Präsident Donald Trump.

Wer­bung

In der Berichtssaison geht es weiter mit Quartalszahlen der Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und der Porsche Holding (Porsche Automobil) aus dem Dax sowie weiteren Bilanzen von Unternehmen aus dem MDAX und SDAX.

Dem Rückversicherer Munich Re gelang nach einem katastrophenarmen Sommer ein Gewinnsprung im dritten Quartal. Die Erwartungen an die Einnahmen mussten jedoch ein weiteres Mal gekappt werden. Der Aktienkurs gab um 0,9 Prozent nach.

Die zuletzt sehr schwachen Aktien von IONOS schwankten im frühen Handel stark, zuletzt verloren sie 2,7 Prozent. Der zu United Internet gehörende Internetdienstleister will sich auf die Kerngeschäftsfelder mit Produkten rund um Internetauftritte und Cloud-Angebote fokussieren. Den Werbebereich Adtech will man daher verkaufen.

Wer­bung

TAG Immobilien (TAG Immobilien) profitierte in den ersten neun Monaten des Jahres von einer weiterhin hohen Nachfrage nach Wohnraum. Für das laufende Jahr wird der Immobilienkonzern optimistischer und rechnet für das kommende Jahr mit einem noch höheren operativen Gewinn. Die Anteile zogen um 2,9 Prozent an.

Fraport (Fraport) sprangen um 8,8 Prozent hoch. Ein Börsianer sagte, das operative Ergebnis (Ebitda) und der freie Barmittelfluss im dritten Quartal seien klar besser als erwartet.

Das Analysehaus Jefferies stufte die Aktien von Evonik von "Hold" auf "Underperform" ab. Analyst Chris Counihan kappte seine Schätzungen für das operative Ergebnis des Spezialchemiekonzerns und ist deutlich skeptischer als der Konsens. Zudem stuften die Experten von Goldman Sachs die Papiere auf "Verkaufen" ab. Für die Evonik-Titel ging es um 3,1 Prozent bergab.

Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) gewannen 5,7 Prozent. Die UBS gab ihre Verkaufsempfehlung auf und votiert mit "Neutral". Bei der Online-Apothekenkette gibt es zudem Veränderungen im Vorstand: Hendrik Krampe soll mit Wirkung zum 1. Dezember Finanzvorstand werden.

Die Papiere von Medios stiegen um gut 8 Prozent. Florierende Arzneimittelverkäufe und ein starkes internationales Geschäft hatten das Spezialpharmaunternehmen im dritten Quartal angetrieben. Die Prognose bestätigte Medios./ajx/mis

Mehr zum Thema DAX 40

11:2224.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst
10:43RWE completes foundation works at 1.1GW Thor wind farm
10:25Trading Idee: DAX - Kursziel 24.500 Punkte
10:19Airbus liefert viertes Modul für Mondlandung
10:13DAX mit leichtem Rückenwind – Sony und Ionos im Fokus
10:13DAX mit leichtem Rückenwind – Sony und Ionos im Fokus
10:08Börse: Dax ringt mit der 24.000-Punkte-Marke, Fraport-Aktie im Plus, Münchener Rück mit Verlusten
10:03DAX - Klettert auf 24.086 Punkte, Kursziel 24.500 Punkte
mehr