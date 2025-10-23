DAX24.051 -0,4%Est505.647 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 +0,6%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.258 +1,6%Euro1,1598 -0,1%Öl65,78 +2,2%Gold4.125 +0,8%
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
Top News
Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp über 24.000-Punkte-Marke Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp über 24.000-Punkte-Marke
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax leicht im Plus

23.10.25 09:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.062,9 PKT -88,2 PKT -0,37%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Leichte Kursgewinne haben am Donnerstag das Bild am deutschen Aktienmarkt geprägt. Nach dem Rücksetzer des DAX am Vortag legte dieser im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 24.188 Punkte zu. Damit verbleibt der Leitindex in einer Konsolidierung unterhalb des Rekordhochs von vor zwei Wochen bei 24.771 Zählern.

"Am Aktienmarkt agieren die Anleger zurückhaltend", schrieb die Landesbank Helaba. Das technische Bild sei uneinheitlich und ein klarer Impuls bleibe abzuwarten. Wichtig sei die Marke von 24.000 Punkten, über der sich der Dax möglichst halten sollte.

Der MDAX für die mittelgroßen Börsenkonzerne notierte am Mittwoch mit 0,3 Prozent auf 30.110 Punkte im Plus. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,3 Prozent.

SAP (SAP SE)-Aktien sanken nach anfänglichen Gewinnen um 0,4 Prozent. Das Unternehmen wurde wegen der gegenwärtig zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Wachstum in diesem Jahr. Allerdings habe das Management in einer Telefonkonferenz positive Signale für die Produkt-Pipeline im vierten Quartal gesendet, schrieb Analyst Nicolas David von der Investmentbank Oddo BHF.

RWE (RWE) zählten zu den größten Verlierern im Dax. Sie fielen um 1,4 Prozent, nachdem die Bank Citigroup die Kaufempfehlung für die Aktien des Energiekonzerns gestrichen hat.

Ein stark steigender Ölpreis belastete die Lufthansa-Aktien, die um 1,5 Prozent fielen. Der Ölpreis profitiert von den jüngsten US-Sanktionen gegen russische Ölfirmen.

Unter den kleineren Titeln fielen ATOSS Software mit einer Kurs-Rally von fast 11 Prozent auf. Der Softwareanbieter rechnet nach dem dritten Quartal mit einer besseren Profitabilität im Gesamtjahr./bek/jha/

