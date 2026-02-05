DAX24.502 -0,4%Est505.962 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.551 -2,4%Euro1,1788 -0,2%Öl68,65 -0,4%Gold4.886 -1,6%
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax ohne Schwung - Berichtssaison und EZB

05.02.26 10:01 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt bleibt der DAX am Donnerstag vorerst weiter auf Abstand zur runden 25.000-Punkte-Marke. Im frühen Handel gab der deutsche Leitindex um 0,12 Prozent auf 24.573 Punkte nach. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte legte um 0,17 Prozent auf 31.578 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand knapp im Plus.

Anleger gehen vorsichtig in den Tag, während die Lage an den Edelmetallmärkten nach langer Rally und anschließender scharfer Korrektur angespannt bleibt. Jochen Stanzl, Marktanalyst bei der Consorsbank, sprach vom Edelmetall-Blues. Die Angst vor einer Silber-Schockwelle kehre zurück.

Auch im Techsektor sind keine Zeichen der Entlastung zu sehen. Hier hinterfragen Anleger zunehmend die hohen Investitionen der Konzerne in Künstliche Intelligenz. Jüngstes Beispiel ist die Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)), die im Wettlauf der KI-Entwickler die Ausgaben drastisch hochschraubt.

Hierzulande hat die Berichtssaison am Donnerstag Geschäftszahlen von Unternehmen aus dem Dax und den Reihen dahinter zu bieten. Am späten Abend folgt der US-Handelsriese Amazon mit seinem Quartalsbericht. Am Nachmittag steht der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Währungshüter die Leitzinsen erneut stabil halten.

Rüstungswerte wie Rheinmetall gaben unter dem Eindruck fortdauernder Ukraine-Gespräche nach. Bei Rheinmetall machen sich Anleger aber vor allem Sorgen, dass die Erwartungen an 2026 zu hoch sein könnten. Die Anteile sackten am Dax-Ende um mehr als 5 Prozent ab.

Rational (RATIONAL) sprangen im MDax um 11 Prozent hoch. Der Großküchenausstatter übertraf mit Geschäftszahlen die Erwartungen. Das Schlussquartal verlief stark.

Die Aktien des Anlagenbauers Gea Group (GEA) legten nach einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank um 1,5 Prozent zu, die des Energiekonzerns Eon (EON SE) verloren nach einer Abstufung durch die Bank of America 2,2 Prozent.

Der Rückversicherer Hannover Rück konnte trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien 2025 einen weiteren Rekordgewinn einfahren. Die Papiere gaben nach ihrem deutlichen Vortagesgewinn jedoch um 1,4 Prozent nach. Die jüngste Erholung gerät damit ins Stocken./ajx/stk