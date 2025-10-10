ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax versucht sich an weiterer Bestmarke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordhoch vom Vortag könnte sich der DAX vor dem Wochenende zu einer neuerlichen Höchstmarke aufschwingen. Am Freitag im frühen Handel legte der DAX um 0,2 Prozent auf 24.652 Zähler leicht zu. Am Vortag hatte das Börsenbarometer bei 24.771 Punkten ein historisches Hoch erreicht, die Gewinne anschließend aber fast komplett wieder abgegeben.

Die Dax-Unternehmen profitierten von einem stabilen globalen Wachstum, einer guten Positionierung in Wachstumsfeldern, einer günstigen Finanzierung, fiskalischen Impulsen, soliden Aussichten für die Gewinne und einer vertretbaren Bewertung, schrieb Joachim Schallmayer, Kapitalmarktstratege der Dekabank. Die Dax-Rekorde zeigten, dass in Zeiten staatlicher Verschuldung der Aufbau und Werterhalt realer Vermögen unverzichtbar sei.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen lag mit 0,3 Prozent im Minus bei 30.809 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,2 Prozent zu.

Aktien von Rheinmetall konnten nicht von der Aussicht auf einen Großauftrag profitieren, sie gaben um 0,8 Prozent nach. Laut "Handelsblatt" will die Bundesregierung über 600 Skyranger im Wert von mehr als neun Milliarden Euro zur Drohnenabwehr bestellen.

Aktien des Chemikalienhändlers Brenntag (Brenntag SE) fielen um 1,1 Prozent, nachdem die Bank UBS zum Verkauf der Aktien geraten hatte.

Bei den Nebenwerten brachen die Papiere von Energiekontor vorbörslich um 16 Prozent ein. Der Wind- und Solarparkentwickler hat die Geschäftsziele wegen Schwierigkeiten in Deutschland und Großbritannien deutlich gesenkt.

Bei den zuletzt stark gestiegenen Aktien von Salzgitter nahmen Anleger Kursgewinne mit. Die Papiere verloren gut drei Prozent./bek/stk