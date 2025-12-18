ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Weihnachtsrally bleibt weiter aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und Inflationsdaten aus den USA ist der DAX am Donnerstag im frühen Handel unter der Marke von 24.000 Punkten geblieben. Nach der ersten Handelsstunde auf Xetra pendelte der Leitindex mit 23.962 Punkten um seinen Vortagesschluss.

Wer­bung Wer­bung

Die Weihnachtsrally in Richtung neuer Höchststände sei faktisch beendet, schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Ein Aufbäumen der Dax-Bullen werde immer schwieriger, da der Rückenwind von der Wall Street fehle, erläuterte Frank Sohlleder, Analyst beim Broker ActivTrades. Anleger bereiten die hohen Bewertungen vor allem im KI-Sektor Sorgen.

Der MDAX der mittelgroßen Werte stand zuletzt knapp im Plus bei 29.882 Zählern. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone , legte um 0,2 Prozent zu.

Die EZB wird am Nachmittag die Leitzinsen voraussichtlich erneut stabil halten. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Volkswirte gehen einhellig von unveränderten Leitzinsen in der Eurozone aus. Der für den Markt wichtige Einlagensatz liegt bei zwei Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Mit Blick auf die ebenfalls am Nachmittag erwarteten Daten zur US-Inflation für November rechnet die Helaba nicht mit einer Forcierung der Zinssenkungserwartungen. An der Teuerungsrate von zuletzt rund drei Prozent dürfte sich wenig geändert haben, so die Ökonomen der Landesbank.

Wegen der Konzentration auf den Rüstungsbereich will Rheinmetall die zivilen Geschäftsaktivitäten verkaufen. Mit zwei Bietern soll der Verkauf verhandelt werden, eine Vertragsunterzeichnung strebt das Management für das erste Quartal an. Die Rheinmetall-Papiere notierten zuletzt kaum verändert. Die Verkaufsabsichten überraschten nicht, schrieb dazu ein Händler.

Vorbörslich noch höhere Aktien von Halbleiter-Unternehmen wie Infineon oder Aixtron (AIXTRON SE) profitierten letztlich nicht von einem optimistischen Ausblick des US-Speicherchipspezialisten Micron (Micron Technology).

Wer­bung Wer­bung

Rational (RATIONAL) stiegen um mehr als 4 Prozent, nachdem die UBS für die Titel des Großküchenausstatters eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte. Für thyssenkrupp nucera wird die Deutsche Bank optimistischer und votiert nun mit "Buy". Das Kursplus für die Anteile des Elektrolysespezialisten belief sich auf 3,5 Prozent.

Nicht gut kamen am Markt die Geschäftszahlen und der Ausblick der Parfümeriekette Douglas an. Die Aktien sanken um fast 8 Prozent./ajx/jha/