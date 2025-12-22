DAX24.284 ±-0,0%Est505.744 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +0,9%Nas23.452 +0,6%Bitcoin75.892 +0,3%Euro1,1759 +0,4%Öl61,98 +2,4%Gold4.438 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 Allianz 840400 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, TUI, D-Wave, Lufthansa, Bayer, Rüstungsaktien, Gold, Bitcoin im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Kaum Bewegung zum Start in die Woche - DAX letztlich mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung Kaum Bewegung zum Start in die Woche - DAX letztlich mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax vorweihnachtlich träge

22.12.25 17:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.284,0 PKT -4,4 PKT -0,02%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem näher rückenden Weihnachtsfest hat es am deutschen Aktienmarkt nicht mehr für größere Kursgewinne gereicht. Zwar knüpfte der Leitindex Dax im frühen Handel zunächst noch an die jüngste Stärke an, dann aber nahmen Investoren Gewinne mit. Mit einem Plus von bislang mehr als 20 Prozent bahnt sich für den DAX das beste Börsenjahr seit 2019 an. Zum Handelsende am Montag verlor der Index 0,02 Prozent auf 24.283,97 Punkte.

Wer­bung

Das Geschehen war von einem deutlich geringeren Handelsvolumen geprägt, sodass bereits vergleichsweise kleine Ordergrößen bei einigen Einzelwerten für stärkere Kursbewegungen sorgten.

Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg um 0,25 Prozent auf 30.437,29 Zähler. Der EuroStoxx 50 gab um 0,29 Prozent nach.

Ende vergangener Woche hatte der Dax mit Rückenwind von der jüngsten Leitzinssenkung sowie Inflationsdaten in den USA die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückerobert. So hatte ein Rückgang der US-Inflation die Erwartung weiterer Leitzinssenkungen 2026 untermauert. Zudem behielt die Europäische Zentralbank ihren Leitzins bei, womit der öffentlichen Hand und Unternehmen weiterhin die eher niedrigen Zinsen zugutekommen, mit denen die Eurozone in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026 geht.

Wer­bung

Aktien aus dem Halbleitersektor legten im Windschatten erneut starker US-Chipwerte zu. Für die Titel von Infineon ging es an der Spitze des DAX um 2,4 Prozent nach oben. Die Papiere von Aixtron (AIXTRON SE) gewannen als einer der besten Werte im MDAX 2,3 Prozent.

Die Papiere des Kupferproduzenten Aurubis profitieren von weiter steigenden Kupferpreisen und näherten sich mit plus 1,9 Prozent dem jüngsten Rekordhoch. "Der KI-Boom hält die Nachfrage nach Chips - und damit nach Kupfer - hoch", sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Zudem steige der Kupferbedarf in den Bereichen Elektrifizierung, Alternative Energien und Rüstung.

Nach einem optimistischen Ausblick von Dürr gewannen die Aktien gut 7 Prozent. Der Hersteller von Lackieranlagen für den Fahrzeugbau erhöhte für das laufende Jahr seine Prognose für den Finanzmittelzufluss.

Wer­bung

Für die Titel von Schaeffler ging es nach einem Interview von Konzernchef Klaus Rosenfeld um 2,3 Prozent hoch. "Wir werden ein Unternehmen mit Rüstungsgeschäft", sagte Rosenfeld der "Süddeutschen Zeitung". Erst vor kurzem hatte Schaeffler eine Kooperation mit dem Drohnenhersteller Helsing bekannt gegeben.

Seit diesem Montag gibt es einige Wechsel in den Dax-Indizes. In den MDAX wurden die Aktien der Börsenneulinge AUMOVIO und TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) aufgenommen, während jene von Gerresheimer und HelloFresh in den Nebenwerteindex SDAX abstiegen./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema DAX 40

18:44Kaum Bewegung zum Start in die Woche - DAX letztlich mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung
17:57Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende auf grünem Terrain
17:52MDAX/SDAX-Wechsel: AUMOVIO- und TKMS-Aktien rücken auf, Gerresheimer und HelloFresh ab
17:47ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax vorweihnachtlich träge
17:43Aktien Frankfurt Schluss: Dax vorweihnachtlich träge
15:57Handel in Frankfurt: DAX nachmittags im Minus
15:42Dax 2025: Die Tops und Flops am deutschen Aktienmarkt sind Rheinmetall, Siemens Energy, Commerzbank, Symrise, Adidas und Zalando
15:05Philippine Airlines übernimmt ersten Airbus A350-1000
mehr