ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: US-Börsen helfen Dax zurück über 22.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursgewinne an den US-Börsen haben am Donnerstag auch dem deutschen Aktienmarkt weiteren Auftrieb beschert. Der Leitindex DAX drehte schon bald nach dem Handelsstart an der Wall Street ins Plus. In seiner letzten Börsenstunde des Tages übersprang er dann auch wieder die psychologisch wichtige Marke von 22.000 Punkten. Zwar bleibt nach wie vor der Zollstreit im Fokus der Anleger, doch an diesem Tag fanden in den USA vor allem Quartalsbilanzen Beachtung.

Dass sich hierzulande der Ifo-Geschäftsklimaindex trotz der Unsicherheit rund um die US-Zollpolitik überraschend verbessert hatte, half dem deutschen Aktienmarkt nur bedingt. Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg sprach von einem nur "kleinem Licht am Ende des Tunnels". Es bestehe aber kein Grund, in Jubelstimmung zu verfallen, weil sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft überraschend etwas aufgehellt habe. Laut Chefvolkswirt Ulrich Kater von der Dekabank ruhen die im Ifo zum Ausdruck gekommenen Hoffnungen wohl "insbesondere auf dem europäischen Binnenmarkt sowie auf anderen großen Wirtschaftsregionen außerhalb der USA".

Der Dax gewann letztlich 0,47 Prozent auf 22.064,51 Punkte und schloss damit knapp unter seinem Tageshoch. Als nächstes Hindernis für weitere Gewinne lauert aber schon die 50-Tage-Linie, die charttechnisch interessierten Anlegern den mittelfristigen Trend signalisiert. Dieser gleitende Widerstand befindet sich derzeit etwas oberhalb von 22.200 Punkten.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen machte seine anfänglichen Verluste ebenfalls wett und legte um 0,88 Prozent auf 27.907,71 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,32 Prozent auf 5.114,98 Zähler nach oben. Auch in der Schweiz gab es Gewinne. Der britische Markt schloss hingegen nahezu unverändert. In den USA gewann der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa 0,6 Prozent. Die überwiegend mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-Indizes legten sogar um fast 2 Prozent zu.

Im Dax galt die Aufmerksamkeit zunächst vor allem adidas, nachdem der Sportartikelhersteller am Vorabend starke Quartalszahlen vorgelegt hatte. Analysten äußerten sich sehr positiv, die Bank of America wechselte ihr Anlageurteil und empfiehlt nun den Kauf der Papiere, die mit einem Plus von 2,5 Prozent aus dem Handel gingen.

Infineon (Infineon) nahmen am Tagesende den Spitzenplatz ein mit plus 7,1 Prozent. Im US-Technologiesektor hatten die Halbleiterhersteller Texas Instruments und Lam Research die Anleger mit ihren Berichten zum abgelaufenen Quartal überzeugt. Von der guten Stimmung der Branche profitierte auch das Papier des Münchener Chipherstellers.

Für flatexDEGIRO ging es nach starken Quartalszahlen im MDax um 1,5 Prozent weiter nach oben. Analyst Martin Comtesse von Jefferies sprach von deutlich besser als erwartet ausgefallenen Eckzahlen des Online-Brokers, was vor allem den außergewöhnlich schwankungsreichen Aktienmärkten zu verdanken gewesen sei.

Delivery Hero (Delivery Hero) erholten sich von ihrer steilen Talfahrt von 11 Prozent am Morgen und legten um 1,0 Prozent zu. Zahlreiche Analysten äußerten sich im Handelsverlauf positiv zu den Quartalszahlen des Online-Essenslieferdienstes. Auch während der Telefonkonferenz zu den Zahlen konnte das Management wohl überzeugen.

Vossloh (Vossloh) startete mit einem unerwarteten Umsatzrückgang ins Jahr. Der Schienen- und Verkehrstechnik-Konzern begründete die Entwicklung mit späteren Auslieferungen nach China. Zugleich brach der Gewinn überraschend deutlich ein. Die Aktie verlor im Nebenwerte-Index SDAX 2,2 Prozent./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---