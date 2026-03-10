DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +2,5%Nas22.696 +1,4%Bitcoin59.247 +3,4%Euro1,1637 +0,9%Öl89,98 -3,6%Gold5.137 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreis im Blick: DAX grenzt letztlich Verluste ein - 23.000 Punkte zurückerobert -- Wall Street schließt fester -- HPE, Gabler, Lufthansa, TUI, NVIDIA, DroneShield, Goldpreis, Rheinmetall im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Ölpreis-Schock und Eskalation im Golf - Angriffe auf Öl-Anlagen, Märkte unter Druck Hot Stocks heute: Ölpreis-Schock und Eskalation im Golf - Angriffe auf Öl-Anlagen, Märkte unter Druck
Tesla-Aktie und autonomes Fahren: 8 Milliarden Meilen und der Weg nach Europa Tesla-Aktie und autonomes Fahren: 8 Milliarden Meilen und der Weg nach Europa
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne - Hoffnung auf Ende des Iran-Krieges

09.03.26 21:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
S&P 500
6.796,0 PKT 56,0 PKT 0,83%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Leise Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Krieges haben am Montag für einen Stimmungsumschwung an den US-Börsen gesorgt. Die wichtigsten Indizes drehten teils deutlich ins Plus, nachdem zuversichtlich klingende Aussagen des US-Präsidenten veröffentlicht worden waren. Eine Reporterin des US-Senders "CBS News" hatte auf der Plattform X nach einem Interview mit Donald Trump geschrieben, dass dieser ein baldiges Ende des Krieges gegen den Iran für möglich halte.

Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Ende um 0,50 Prozent auf 47.740,80 Punkte zu. Im frühen Handel war das Börsenbarometer noch auf den tiefsten Stand seit Ende November abgesackt.

Der marktbreite S&P 500 stieg letztlich um 0,83 Prozent auf 6.795,99 Zähler. Für den technologielastigen und schwankungsanfälligen NASDAQ 100 ging es um 1,32 Prozent auf 24.967,25 Punkte nach oben.

Trump sagte laut der "CBS News"-Reporterin: "Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationsmittel, sie haben keine Luftwaffe." Er habe hinzugefügt, dass die USA dem ursprünglich geschätzten Zeitrahmen für den Krieg von vier bis fünf Wochen "weit voraus" seien. Mit Blick auf die Straße von Hormus - einem aktuell durch den Iran weitgehend blockierten Nadelöhr im weltweiten Öl- und Gashandel - habe Trump gesagt, er erwäge, diese zu übernehmen.

Wer­bung

Die Energiemärkte sind durch den Krieg im Nahen Osten stark beeinträchtigt. Der Transport von Energierohstoffen aus den Förderregionen am Persischen Golf durch die wichtige Straße von Hormus kam faktisch zum Erliegen. Angesichts dessen war der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der Nordsee-Marke Brent in der Nacht auf Montag um bis zu 29 Prozent auf fast 120 US-Dollar gestiegen. Nach den Aussagen Trumps geriet der Ölpreis stark unter Druck und gab zuletzt im Vergleich zum Freitag leicht nach auf rund 89 Dollar.

Wie nervös die Anleger aktuell sind, zeigt auch ein Blick auf den Volatilitätsindex Vix, der die kurzfristig erwarteten Schwankungen im S&P 500 misst und deshalb auch als "Angstindex" bekannt ist. Dieser war im Handelsverlauf auf den höchsten Stand seit April gestiegen. Seinerzeit hatte Trump die Kapitalmärkte durch seine Zollankündigungen in Aufruhr versetzt. Am Ende gibt der Vix wieder nach.

Von dem Stimmungsumschwung im späten Handel profitierten insbesondere die Aktien besonders konjunkturabhängiger Unternehmen. So zogen die Papiere des Baumaschinenherstellers Caterpillar an der Dow-Spitze um 3,5 Prozent an. Unter den Chipherstellern gewannen NVIDIA 2,7 und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) 5,3 Prozent.

Wer­bung

Darüber hinaus schnellte der Kurs von Hims & Hers Health (HimsHers Health) um mehr als 40 Prozent nach oben. Der Telemedizinanbieter hatte sich in einem Streit mit Novo Nordisk um den Vertrieb umsatzstarker Medikamente des dänischen Pharmakonzerns mit diesem geeinigt. Die Novo-Nordisk-Papiere gewannen in Kopenhagen 2,7 Prozent,

Auch Index-Veränderungen bewegten die Kurse. Aktien von Vertiv etwa gewannen gut 9 Prozent. Der Ausrüster von Datenzentren steigt in den S&P 500 auf. Auch die Papiere des Laserspezialisten Lumentum und des Satellitenanbieters Echostar (EchoStar A) rücken in den Index auf. Lumentum kletterten daraufhin um fast 15 Prozent und Echostar um mehr als 3 Prozent nach oben./la/mis

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema S&P 500

22:32Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen
22:23Nasdaq links EU markets to Boerse Stuttgart's tokenized settlement venue
22:05Berkshire Hathaway Just Repurchased Stock for the First Time Since 2024 -- It's a Green Light for Shareholders
22:02Stock Market Today, March 9: Amazon Edges Higher on Zoox Robotaxi Expansion
21:55Aon tests stablecoin payments for insurance premiums with Paxos, Coinbase
21:47Why Netflix Is Better Off Without Warner Bros. Discovery
21:45Here's How Much You Would Have Made Owning Visa Stock In The Last 15 Years
21:40ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne - Hoffnung auf Ende des Iran-Krieges
mehr