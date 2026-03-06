ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Ölpreisanstieg beendet Erholung

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer kleinen Erholung zur Wochenmitte haben die US-Börsen am Donnerstag wieder nachgegeben. Für Verunsicherung sorgen die im Zuge des Iran-Kriegs erneut gestiegenen Ölpreise. Außerdem fielen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten überraschend robust aus. Beides weckt Inflationssorgen und lässt die Renditen am Anleihemarkt steigen.

Der Dow fiel um 1,61 Prozent auf 47.954,74 Punkte und sank damit nun auch unter die gleitende 90-Tage-Durchschnittslinie, die ein viel beachteter mittelfristiger Trendindikator ist. Ende Februar war der bekannteste Wall-Street-Index bereits unter die kurzfristige 21-Tagelinie gefallen.

Der marktbreite S&P 500 gab am Donnerstag um 0,56 Prozent nach auf 6.830,71 Punkte. Für den NASDAQ 100 ging es um noch moderatere 0,29 Prozent auf 25.020,41 Punkte nach unten.

Der noch keine Woche alte Iran-Krieg zieht immer weitere Kreise. Eine ballistische Rakete wurde vom Iran auf das Nato-Land Türkei abgefeuert. Israel greift weiter Hisbollah-Stellungen im Libanon an, in den Golfstaaten gibt es Drohnen-Attacken auf zivile Ziele, und die USA haben vor Sri Lanka ein Kriegsschiff versenkt.

Angesichts der Entwicklungen im Krieg der USA und Israels gegen den Iran sind die Anleger wieder risikoscheu, nachdem sich die Stimmung am Vortag noch leicht verbessert hatte. Die Spannungen auf den Energiemärkten treten zunehmend in den Vordergrund. So versucht China, Kraftstoff zu sparen, und japanische Raffinerien fordern die Freigabe strategischer Erdölreserven.

Die Straße von Hormus, durch die ein großer Teil des globalen Ölhandels geht, bleibt die Hauptsorge an den Märkten. Der Schiffsverkehr durch diese Wasserstraße ist nahezu zum Erliegen gekommen. Dadurch sind die Öllieferungen aus dem Iran sowie von anderen Produzenten am Persischen Golf unterbrochen und Förderländer gezwungen, ihre Produktion zu drosseln.

Unter den Einzelwerten stand Broadcom mit Zahlen und Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf im Fokus. So stimmen die KI-bezogenen Geschäfte den Halbleiterkonzern für das zweite Geschäftsquartal und darüber hinaus optimistisch. Die Papiere von Broadcom stiegen unter den gefragtesten Werten im Nasdaq 100 um knapp 5 Prozent.

Für die Anteilsscheine von The Trade Desk (The Trade Desk A) ging es um etwas mehr als 18 Prozent nach oben. Das auf die Tech-Branche spezialisierte Online-Medium "The Information" hatte berichtet, dass The Trade Desk Gespräche geführt habe, um das KI-Softwareunternehmen OpenAI beim Verkauf von Anzeigen zu unterstützen.

"The Information" bewegte obendrein die Aktien von Booking oder auch Expedia, die um 8,5 Prozent und mehr als 13 Prozent zulegten. Hier hatte das Online-Medium berichtet, dass OpenAI seine Pläne zur Integration von Direktbuchungen in ChatGPT zurückschraube. Aktien von Online-Reise- und Hotelvermittlern hatten seit den Neuigkeiten, dass der KI-Chatbot direkte Buchungsmöglichkeiten in sein System integrieren wolle, kräftig nachgegeben./ck/jha/

