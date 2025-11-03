DAX24.110 +0,6%Est505.675 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,69 -1,4%Nas23.849 +0,5%Bitcoin92.435 -3,7%Euro1,1531 ±-0,0%Öl65,17 +0,2%Gold4.008 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX letztlich höher -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Rheinmetall, Apple, BioNTech, Palantir im Fokus
Top News
Palantir-Aktie vor Zahlen gesucht: Spekulationen um möglichen Aktiensplit Palantir-Aktie vor Zahlen gesucht: Spekulationen um möglichen Aktiensplit
S&P 500 bleibt in KI-Hand: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026 S&P 500 bleibt in KI-Hand: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

ROUNDUP/Aktien New York: Uneinheitlicher Start in den November

03.11.25 17:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
47.406,2 PKT -156,7 PKT -0,33%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
23.862,7 PKT 137,7 PKT 0,58%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind ohne klare Richtung in den Monat November gestartet. Während der Dow Jones an der Wall Street nachgab, setzten die Technologiewerte an der Nasdaq - angetrieben vom Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) - ihren Höhenflug fort.

Wer­bung

Der Dow Jones Industrial fiel am Montag zuletzt um 0,6 Prozent auf 47.302 Punkte. Der S&P 500 stagnierte mit 6.840 Zählern auf dem Schlusskursniveau vom Freitag. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,3 Prozent auf 25.946 Punkte nach oben. Damit ist der technologielastige Index nur noch wenig von seinem Rekordhoch aus der Vorwoche bei 26.182 Punkten entfernt.

An den Weltbörsen bleibt das Trendthema Künstliche Intelligenz in aller Munde - mit immer neuen Vereinbarungen, die die großen US-Konzerne international abschließen. Dies setzte sich am Montag mit weiteren milliardenschweren Partnerschaften fort.

So schloss der ChatGPT-Entwickler OpenAI auf der Suche nach mehr Computerleistung für sein KI-Angebot einen Vertrag mit dem Rechenzentren-Bereich AWS von Amazon. Das insgesamt 38 Milliarden Dollar schwere Geschäft gewährt OpenAI für zunächst sieben Jahre Zugang zu "hunderttausenden" Chipsystemen des Halbleiterkonzerns NVIDIA, die auf den Betrieb Künstlicher Intelligenz zugeschnitten sind. Die Aktien von Amazon erklommen ein Rekordhoch und notierten zuletzt 5,2 Prozent im Plus. Die Anteilscheine von Nvidia legten um 2,7 Prozent zu.

Wer­bung

Microsoft (Microsoft) schloss eine Partnerschaft mit dem australischen Rechenzentrum-Anbieter Iren. In diesem Zuge kauft der Softwareriese Cloud-Kapazitäten im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar. Die in Vereinigten Staaten gehandelten Iren-Anteile (IREN) sprangen um mehr als 10 Prozent hoch, während jene von Microsoft um 0,4 Prozent zulegten.

Gefragt waren im Technologiebereich auch die Aktien von ON Semiconductor, die zuletzt 2,1 Prozent gewannen. Die Umsatzentwicklung des Chipkonzerns war im dritten Quartal besser als erwartet ausgefallen.

Biontech (BioNTech (ADRs)) verloren 1,2 Prozent. Im frühen Handel hatten die Papiere noch deutlich zugelegt. Zahlungen des US-Partners Bristol-Myers Squibb sorgten dafür, dass der deutsche Impfstoffhersteller seinen Nettoverlust im dritten Quartal drastisch verringerte.

Wer­bung

Im Nebenwertebereich rutschten die Papiere des Hygieneartikelherstellers Kimberly-Clark um 13 Prozent ab. Ein Übernahmeangebot für den Verbrauchergesundheitsspezialisten Kenvue, dessen Anteilscheine um 14 Prozent hochsprangen, wurde dafür verantwortlich gemacht. US-Präsident Donald Trump hatte im September Schwangere davor gewarnt, das Paracetamol-Medikament Tylenol einzunehmen und dabei ein angebliches Autismus-Risiko ins Spiel gebracht. Kenvue betont, wissenschaftliche Daten ergäben keinen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Autismus und der Einnahme des von ihm hergestellten Medikaments. Auch Experten widersprachen Trumps Behauptungen./edh/he

Mehr zum Thema Dow Jones 30 Industrial

18:03Milliardendeal geschlossen: OpenAI zapft Rechenzentren von Amazon an
18:00Börse New York in Rot: Dow Jones fällt
17:44Londoner Polizei und Apple streiten über Umgang mit gestohlenen iPhones
17:31OpenAI, Microsoft, Amazon: US-Techriesen investieren Milliarden in KI-Deals
17:20BTC miner IREN lands $9.7B Microsoft deal, accelerating industry pivot to GPUs
17:13ROUNDUP/Aktien New York: Uneinheitlicher Start in den November
17:11ChatGPT owner OpenAI signs $38bn cloud computing deal with Amazon
16:52Is Dan Schulman The Right CEO Choice For Verizon In The AI Era?
mehr