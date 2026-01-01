DAX24.954 +0,2%Est505.967 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,51 -2,2%Nas23.599 +0,4%Bitcoin73.923 +1,3%Euro1,1878 -0,1%Öl65,49 -1,2%Gold5.090 +2,1%
ROUNDUP/Berlin: Eine Million Euro für Hinweise zu Brandanschlag auf Stromnetz

26.01.26 15:43 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Für Hinweise zu den Tätern beim vermutlich linksextremen Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin ist nach Angaben von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) eine Million Euro Belohnung ausgesetzt worden. Diese Summe habe "der Bund" ausgelobt, sagte Spranger im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Das sei ein "einmaliger Vorgang" in Bezug auf die Größenordnung der Summe und auch auf die Situation, sagte Spranger weiter. Sie betonte erneut: "Wir sprechen hier über Terrorismus."

Das Bundesinnenministerium verwies bei dem Thema Belohnung auf die zuständige Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, die die Ermittlungen zu dem Brandanschlag vom 3. Januar an sich gezogen hatte und sie zusammen mit dem Bundeskriminalamt (BKA) führt. Auf eine Anfrage sollte noch eine Antwort erfolgen./rab/DP/men