ROUNDUP/Britische Notenbank bestätigt Zins wie erwartet - Knappe Entscheidung

06.11.25 14:04 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet erneut nicht verändert. Er verharre bei 4,0 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten überwiegend mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Notenbank öffnete aber die Tür für eine Leitzinssenkung im Dezember.

Die Entscheidung fiel denkbar knapp. Fünf Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss stimmten für die Entscheidung. Vier Mitglieder sprachen sich für eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte aus.

Bereits im September hatte die Notenbank die Zinsen nicht angetastet. Zuletzt hatte sie auf ihrer Sitzung im August die Zinsen um 0,25 Punkte reduziert.

Die Notenbank signalisierte jedoch baldige Leitzinssenkungen. "Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Zinsen allmählich sinken werden, aber wir müssen sicher sein, dass die Inflation wieder auf unser Ziel von 2 Prozent zusteuert, bevor wir sie erneut senken", erklärte Notenbankchef Andrew Bailey in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Inflationsrate von 3,8 Prozent sei wahrscheinlich der Höhepunkt gewesen.

"Aufgrund dieser Einlassungen und des denkbar knappen Abstimmungsergebnis dürfte nun eine Leitzinssenkung auf der Dezember-Sitzung des Geldpolitischen Rates sehr wahrscheinlich sein", kommentierte Volkswirt Dirk Chlench von der Landesbank Baden-Württemberg. "Daher waren die Kapital- und Devisenmärkte auch nicht enttäuscht." Das britische Pfund gab nach der Entscheidung zu Dollar und Euro etwas nach. Die Kurse von britischen Staatsanleihen stiegen an. Auch der britische Aktienmarkt legte etwas zu./jsl/la/stk