ROUNDUP: Demos in mehreren deutschen Städten gegen US-Angriff auf Venezuela

04.01.26 21:04 Uhr

MÜNCHEN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach dem US-Angriff auf Venezuela hat es in mehreren Städten in Deutschland Proteste gegen die Attacke der USA gegeben.

In München versammelten sich schätzungsweise 400 Menschen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Demonstranten zogen durch die Straßen, es blieb den Aussagen zufolge friedlich. In Nürnberg versammelten sich einer ersten Einschätzung zufolge rund 120 Teilnehmer zu einer Kundgebung, in Düsseldorf protestierten rund 240 Menschen gegen den Angriff der USA auf Venezuela. Die Teilnehmer zogen durch die Innenstadt, bevor sie vor dem US-Generalkonsulat nahe dem Hauptbahnhof die Abschlusskundgebung abhielten.

In Hamburg demonstrierten nach Angaben der Polizei am Abend rund 500 Menschen gegen den Angriff der USA auf Venezuela und die Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro. Die Demonstranten hielten Plakate hoch mit Schriftzügen wie "Hands off Venezuela" und "Ergreift Partei für Frieden und gegen Aufrüstung". Sie zogen bei Kälte und Schnee vom Heiligengeistfeld zum US-Konsulat in der HafenCity. In der Hansestadt waren bereits am Samstagabend rund 300 Menschen auf die Straße gegangen.

Angriff der USA auf Venezuela am Wochenende

Die USA hatten in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) Ziele in Venezuela angegriffen, den autoritären Staatschef Maduro gefasst und außer Landes gebracht. Ihm soll nun in New York unter anderem wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden./dwi/DP/zb