Handelsstreit weiter im Blick: DAX etwas höher -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
D-Wave Quantum-Aktie mit Verschnaufpause: Europa Vorstoß mit neuem Millionen-Vertrag D-Wave Quantum-Aktie mit Verschnaufpause: Europa Vorstoß mit neuem Millionen-Vertrag
ROUNDUP: Drägerwerk optimistisch für 2025 - Aktie steigt kräftig

16.10.25 12:06 Uhr
LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk blickt nach Zuwächsen im abgelaufenen Quartal optimistisch auf das Gesamtjahr. Der Umsatz und die operative Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) dürften sich 2025 eher im oberen Bereich der Zielspannen bewegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Hintergrund sei die sehr gute Geschäftsentwicklung und der weiterhin hohe Auftragseingang.

Bei den Anlegern kam dies überaus gut an. Für die Dräger-Vorzugsaktie ging es am Donnerstag um zuletzt rund elf Prozent nach oben. Im laufenden Jahr hat sie damit rund 60 Prozent an Wert gewonnen.

Drägerwerk rechnet nun im Gesamtjahr mit einem Umsatzanstieg von drei bei fünf Prozent. Zuvor hatte die Spanne noch bei ein bis fünf Prozent gelegen. Bei der operativen Marge geht das Management nun von 4,5 bis 6,5 Prozent aus. Zuvor hatte es 3,5 bis 6,5 Prozent angepeilt.

Im dritten Quartal legte der Umsatz auf vorläufiger Basis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,6 Prozent auf 833 Millionen Euro zu. Beide Unternehmensbereiche legten nach einem Rückgang im Vorjahr wieder zu. So stieg der Umsatz in der Medizintechnik um 7,3 Prozent und in der Sicherheitstechnik um 7,9 Prozent.

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg auf 57 Millionen Euro und lag damit mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Der Auftragseingang kletterte um knapp fünf Prozent auf 856 Millionen Euro nach oben.

Die vollständigen Zahlen für die ersten neun Monate will Drägerwerk am 29. Oktober veröffentlichen./he/err/stw/stk

