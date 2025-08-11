DAX24.027 -0,2%ESt505.329 -0,1%Top 10 Crypto16,40 +2,2%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.195 -0,1%Euro1,1607 -0,1%Öl66,76 +0,1%Gold3.348 +0,1%
ROUNDUP: Höhere Mieteinnahmen treiben TAG Immobilien an - Prognosen bestätigt

12.08.25 10:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TAG Immobilien AG
14,99 EUR -0,04 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der unverändert hohe Bedarf an Wohnraum hat TAG Immobilien im ersten Halbjahr Schwung verliehen. Sowohl der deutsche als auch der polnische Wohnungsmarkt zeigten weiterhin eine hohe Nachfrage, sagte Co-Unternehmenschefin Claudia Hoyer am Dienstag bei der Vorlage der Halbjahreszahlen. Die Bewertung des deutschen Portfolios sei erneut positiv. Vor allem aber das polnische Immobilienportfolio habe dank stark gestiegener Verkaufspreise an Wert gewonnen. Die Ziele für das Gesamtjahr 2025 bestätigte der Wohnimmobilienkonzern.

An der Börse kam die Halbjahresbilanz zunächst nur verhalten an. Die Aktie drehte aber nach frühen Kursverlusten schnell ins Plus. Zuletzt legte das Papier um rund 0,9 Prozent auf 15,14 Euro zu. Für Analyst Andre Remke von der Baader Bank sind die Zahlen alles in allem gut ausgefallen. Das Wachstum der erwirtschafteten Mittel aus dem operativen Geschäft (FFO 1) habe auf dem deutschen und polnischen Mietmarkt seine Erwartungen übertroffen.

Trotz der Immobilienverkäufe in Deutschland legte der operative Gewinn (FFO 1) in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um vier Prozent auf 91,6 Millionen Euro zu, wie das im MDAX notierte Unternehmen in Hamburg mitteilte. Zum Anstieg trugen vor allem die höheren Mieteinnahmen in Deutschland bei. Die Nettomieteinnahmen stiegen insgesamt um 3,4 Prozent auf gut 184 Millionen Euro.

Unter dem Strich blieb vor allem dank einer höheren Bewertung der Immobilien ein Gewinn von gut 151 Millionen Euro hängen. In den ersten beiden Quartalen 2024 hatte der Konzern noch Immobilienbestände abgewertet und einen Verlust von mehr als sieben Millionen Euro gemacht.

Derweil sank im ersten Halbjahr der auch Verkäufe umfassende FFO II um knapp 12 Prozent auf gut 107 Millionen Euro. Dies hing vor allem mit geringeren Wohnungsübergaben im ersten Quartal in Polen zusammen. Im zweiten Quartal habe das Ergebnis über dem Vorjahreswert gelegen, hieß es weiter.

TAG war mit dem Kauf des Projektentwicklers Vantage Development Ende 2019 in den polnischen Markt eingestiegen und hatte das Geschäft 2022 mit dem Kauf des Wohnungsentwicklers Robyg ausgebaut. Zuletzt gründete der Immobilienkonzern zudem mit einer Fondsgesellschaft des Finanzinvestors Centerbridge Partners ein Gemeinschaftsunternehmen, das für den Kauf von Grundstücken, den Bau und die Veräußerung von Wohneinheiten zuständig ist. In Polen plant TAG langfristig den Aufbau eines Portfolios von etwa 20.000 Mietwohnungen.

Der Hamburger Konzern konzentriert sich mit seinem Immobilienbestand von zuletzt knapp 83.000 Wohnungen in Deutschland auf sogenannte B- und C-Standorte, die in den weiteren Einzugsgebieten der Metropolen und in mittelgroßen Städten liegen. Der größte Teil der Wohnimmobilien befindet sich in Ostdeutschland in Städten wie Gera, Leipzig, Chemnitz, Erfurt sowie im Umfeld von Berlin. In Polen besitzt TAG Immobilien knapp 3.350 Wohnungen zum Vermieten./mne/tav/stk

