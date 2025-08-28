Baader Bank

TAG Immobilien Add

15:11 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Add" belassen. Die Refinanzierung des Erwerbs des polnischen Immobilienpakets sei nun bereits abgeschlossen, schrieb Andre Remke am Freitag. Seine Schätzungen hatte er jüngst bereits an den Zukauf angepasst./ag/ajx

