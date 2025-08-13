DAX 24.418 +0,4%ESt50 5.482 +0,9%Top 10 Crypto 15,97 +0,2%Dow 45.138 +0,5%Nas 21.537 -0,4%Bitcoin 98.500 -1,2%Euro 1,1671 +0,1%Öl 65,91 -0,8%Gold 3.334 +0,1%
TAG Immobilien Aktie

15,38 EUR -0,08 EUR -0,52 %
STU
Marktkap. 2,74 Mrd. EUR

KGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN 830350

ISIN DE0008303504

Symbol TAGOF

Baader Bank

TAG Immobilien Add

15:16 Uhr
TAG Immobilien Add
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
15,38 EUR -0,08 EUR -0,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für TAG Immobilien von 14 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Dank des Zukaufs von 5.300 Wohnungen in Polen beschleunige der Immobilienkonzern seine Expansion auf dem dortigen Markt, schrieb Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für 2026./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 13:27 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Add

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
15,29 €		 Abst. Kursziel*:
17,72%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
15,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,04%
Analyst Name:
Andre Remke 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

