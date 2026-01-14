DAX aktuell

Der DAX baute seine Rekordrally am Dienstag zumindest zeitweise noch weiter aus. Nach einem neuen Allzeithoch blickten Anleger gespannt auf den Start der US-Berichtssaison.

Der DAX setzte seine Rally auch am Dienstag - zumindest zeitweise - fort. Zum Start ging es 0,01 Prozent auf 25.408,37 Punkte nach oben. Danach arbeitete er sich zeitweise ganz langsam etwas nach oben, was ihm - angetrieben von Konjunkturdaten - mit einem Tageshoch von 25.507,79 Zählern ein neues Allzeithoch bescherte. Im Späthandel fiel er jedoch an den Schluss vom Vortag zurück, wo er sich 0,06 Prozent stärker bei 25.420,66 Punkten verabschiedete. Dies markiert zudem einen neuen Rekordschlussstand.

Der jüngste DAX-Rekord

Erst tags zuvor hatte der DAX bei 25.421,42 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.405,34 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Konsolidierung in Sicht?

"In Frankfurt nährt die Hausse einmal mehr die Hausse, auch weil internationale Investoren ihr Geld aus den USA abziehen und nach Alternativen suchen", so CMC. Doch es gibt auch erste Warnzeichen einer Konsolidierung. So ist die Put-Call-Ratio unter den Wert von eins gefallen. Auf der anderen Seite sind die Prämien am Terminmarkt tendenziell gestiegen, die für Absicherungen gezahlt werden müssen.

US-Banken läuten Berichtssaison ein

Zur nächsten Belastungsprobe für die Weltbörsen könnte die anstehende Saison der Unternehmensberichte werden, die am Dienstag im US-Bankensektor von JPMorgan eingeleitet wurde. JPMorgan steigerte seine Erträge zwar über die Erwartungen hinaus, der Gewinn sank jedoch im Vergleich zum Vorjahr um eine Milliarde auf gut 13 Milliarden US-Dollar. Ursache sind Rückstellungen für Kreditausfälle von 2,2 Milliarden Dollar, die die Bank infolge der Übernahme bilden musste.

US-Inflationsdaten im Rahmen der Erwartungen

Der Inflationsdruck in den USA ist im Dezember stabil geblieben. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lagen um 2,7 (Vormonat: 2,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten exakt mit diesen Werten gerechnet.

