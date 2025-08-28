DAX 23.924 -0,5%ESt50 5.365 -0,6%Top 10 Crypto 15,50 -2,5%Dow 45.637 +0,2%Nas 21.705 +0,5%Bitcoin 93.989 -2,4%Euro 1,1689 +0,1%Öl 68,26 +0,0%Gold 3.413 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX im Minus unter 24.000-Punkte-Marke -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Anteil an Alpha Bank -- Dell im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie schwächelt: Starke Auftragslage, aber verhaltener Markt Siemens Energy-Aktie schwächelt: Starke Auftragslage, aber verhaltener Markt
Vonovia-Aktie um Vortagesschluss: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert Vonovia-Aktie um Vortagesschluss: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAG Immobilien Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
15,49 EUR +0,13 EUR +0,85 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,98 Mrd. EUR

KGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 830350

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008303504

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TAGOF

Deutsche Bank AG

TAG Immobilien Buy

09:36 Uhr
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
15,49 EUR 0,13 EUR 0,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem jüngsten Zukauf sei das Wachstum des Immobilienkonzerns in Polen auf der Überholspur, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,42 €		 Abst. Kursziel*:
23,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,66%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TAG Immobilien AG

09:36 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
20.08.25 TAG Immobilien Buy Warburg Research
19.08.25 TAG Immobilien Add Baader Bank
19.08.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
18.08.25 TAG Immobilien Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Nike Inc.

finanzen.net Nike Aktie News: Nike am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss
finanzen.net Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich stärker
finanzen.net Nike Aktie News: Nike am Abend auf rotem Terrain
finanzen.net Starker Wochentag in New York: Dow Jones mit Zuschlägen
finanzen.net Börse New York in Grün: Dow Jones am Mittwochmittag fester
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester
finanzen.net Aufschläge in New York: Dow Jones klettert zum Ende des Dienstagshandels
finanzen.net Stabiler Handel in New York: Dow Jones kaum bewegt
FOX Business Nike announces Caitlin Clark as its newest signature athlete
Zacks Nike (NKE) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
Zacks NIKE vs. Deckers: Which Athletic Footwear Stock Holds More Promise?
Zacks NIKE vs. Skechers: Which Player is Ahead in the Global Footwear Race?
New York Times Phil Knight, Ex-Nike Chief, and His Wife Pledge $2 Billion to Oregon Cancer Center
Zacks Nike (NKE) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
Zacks Here is What to Know Beyond Why NIKE, Inc. (NKE) is a Trending Stock
MotleyFool Better Buy: Nike Stock vs. Lululemon Stock
RSS Feed
Nike Inc. zu myNews hinzufügen