FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem jüngsten Zukauf sei das Wachstum des Immobilienkonzerns in Polen auf der Überholspur, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ajx/ag
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,42 €
|Abst. Kursziel*:
23,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,66%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
