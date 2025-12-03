DAX23.738 +0,1%Est505.702 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +2,1%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.887 +1,7%Euro1,1663 +0,3%Öl63,11 +1,2%Gold4.227 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street höher erwartet -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- SoftBank, Advantest, Bitcoin, Infineon, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Ausblick: Hewlett Packard Enterprise präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Hewlett Packard Enterprise präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets

03.12.25 14:56 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linken-Fraktion hat sich auf eine Enthaltung bei der Abstimmung über das umstrittene Rentenpaket festgelegt und damit die Verabschiedung des Gesetzes mit den Stimmen der Koalition erheblich erleichtert. Sollten sich tatsächlich alle 64 Abgeordneten der Linksfraktion enthalten, würde die erforderliche Mehrheit bei Anwesenheit aller anderen Abgeordneten auf 284 Stimmen schrumpfen. Die Koalition hat 328 im Bundestag und hätte damit einen komfortablen Puffer von 44 Stimmen.

Wer­bung

Der Grund dafür ist, dass die Enthaltungen bei der Berechnung einer einfachen Mehrheit im Bundestag nicht mitgezählt werden. Es werden also nur die Ja-Stimmen gegen die Nein-Stimmen aufgerechnet. Die SPD-Fraktionsführung geht von einer geschlossenen Zustimmung der 120 sozialdemokratischen Abgeordneten aus. In der Fraktionssitzung der Union hatte es bei einer Test-Abstimmung am Dienstag 10 bis 20 Gegenstimmen und etwa eine Handvoll Enthaltungen gegeben. Die wären aber bei einer Enthaltung der Linken zu verkraften.

Die Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek begründete das Abstimmungsverhalten in einer schriftlichen Mitteilung. "Wir werden nicht akzeptieren, dass das Rentenniveau noch weiter gedrückt wird, und haben uns als Fraktion deshalb entschlossen, uns bei der voraussichtlich am Freitag anstehenden Abstimmung zum Rentenpaket der Regierung zu enthalten", erklärte sie. "An uns wird es somit nicht scheitern, dass das Rentenniveau stabilisiert wird."

Über das umstrittene Rentenpaket von Union und SPD soll am Freitag im Bundestag abgestimmt werden./mfi/DP/nas