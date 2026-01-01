DAX24.771 -0,5%Est505.967 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +2,0%Nas23.817 +0,9%Bitcoin75.321 +1,5%Euro1,1962 -0,7%Öl68,48 +1,2%Gold5.260 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y PUMA 696960 Infineon 623100 OHB 593612 Deutsche Telekom 555750 CSG Group A420X0 Novo Nordisk A3EU6F UnitedHealth 869561 ASML NV A1J4U4 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX gibt nach -- Wall Street uneins erwartet -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal -- BYD, OHB, Starbucks, Intel, Texas Instruments, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Vorläufige Schätzungen: Smartphone-Markt wächst 2025 leicht - Apple vor Samsung Vorläufige Schätzungen: Smartphone-Markt wächst 2025 leicht - Apple vor Samsung
Micron Technology-Aktie auf Rekordkurs: Milliardeninvestition in neue Speicherchipfabrik treibt an Micron Technology-Aktie auf Rekordkurs: Milliardeninvestition in neue Speicherchipfabrik treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Mann bei Schusswaffenvorfall mit Beamten in Arizona verletzt

28.01.26 14:33 Uhr

ARIVACA (dpa-AFX) - Bei einem Schusswaffenvorfall, bei dem auch der US-Grenzschutz involviert war, ist ein Mensch im Bundesstaat Arizona schwer verletzt worden. Er befand sich in kritischem Zustand, wie die US-Sender NBC News und Fox News unter Berufung auf die zuständigen Behörden berichteten. Der Mann war US-Medien zufolge des Menschenschmuggels verdächtigt worden.

Wer­bung

Der Zwischenfall ereignete sich nach Angaben des Sheriff-Büros Pima County im Süden des Bundesstaats auf einer Autobahn nahe dem Ort Arivaca, etwa 16 Kilometer von der Grenze zu Mexiko entfernt. Wie die US-Grenzschutzbehörde mitteilte, wollten Beamte am Dienstagvormittag (Ortszeit) einen Wagen stoppen, woraufhin der Fahrer zu Fuß flüchtete. Nach Darstellung der Behörde schoss die Person zuerst - Beamte hätten das Feuer erwidert und sie getroffen.

Bei dem Einsatz seien Beamte am Boden sowie ein Hubschrauber der Grenzkontrolle (Border Patrol) involviert gewesen, sagte Pima-Sheriff Chris Nanos dem Portal "AZ Mirror" zufolge während einer Pressekonferenz. Bei dem Verdächtigen handele sich um einen 34-Jährigen, der verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden sei, berichteten US-Medien wie der Sender NBC News. Dem Portal "AZ Mirror" zufolge zeigen Gerichtsakten, dass der Mann im Dezember nach einer früheren Verurteilung wegen Menschenschmuggels aus der Haft geflohen sei.

Keine Verbindung zu ICE-Vorgehen

Den bisherigen Informationen zufolge hatten Grenzschutzbeamten bereits am Morgen einen Wagen mit mehreren Insassen gesichtet, zitierte NBC News das Sheriffbüro. Als sie den Wagen stoppen wollten, seien die Menschen geflohen. Kurze Zeit darauf habe ein Grenzschutzbeamter dasselbe Auto zu erkennen geglaubt und es stoppen wollen. Dabei sei es dann zu einer kurzen Verfolgungsjagd gekommen, bei der der Verdächtige auch auf den Hubschrauber geschossen habe und dann selbst getroffen worden sei.

Wer­bung

Der Zwischenfall in Arizona ließ aufhorchen, auch wenn es sich nach bisherigen Informationen nicht um einen Einsatz handelte, der mit dem Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten ohne Papiere in Verbindung steht.

Die Einsätze von ICE-Beamten sowie Grenzschutzbeamten empören und schrecken derzeit viele Menschen in den USA auf. Am Wochenende war der 37-jährige US-Bürger Alex Pretti bei einem Einsatz von Bundesbeamten in Minneapolis im nördlichen Bundesstaat Minnesota getötet worden. Wochen davor hatte ein Beamter der Einwanderungsbehörde ICE ebenfalls in Minneapolis die US-Bürgerin Renée Good in ihrem Auto erschossen./aae/DP/jha