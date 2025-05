ROUNDUP: MBB legt zum Jahresauftakt kräftig zu - Aktie steigt auf Rekordhoch

Werte in diesem Artikel

BERLIN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft MBB (MBB SE) hat im ersten Quartal vor allem dank guter Geschäfte mit Infrastrukturbeteiligungen deutlich mehr umgesetzt und verdient. Der Umsatz sei um fast 27 Prozent auf 260 Millionen Euro gestiegen, teilte das seit Kurzem im SDAX gelistete Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um rund 32 Prozent auf 29,9 Millionen Euro nach oben. Die Ziele für das laufende Jahr wurden bestätigt. An der Börse kamen die Zahlen gut.

Wer­bung Wer­bung

Der Kurs der seit 2006 an der Börse gelisteten MBB-Aktie legte am Vormittag bis zu fünf Prozent auf das Rekordhoch von über 168 Euro zu. Seit Jahresanfang verteuerte sich das Papier damit um fast 70 Prozent.

Der bestätigten Prognose zufolge soll sich der Umsatz im laufenden Jahr auf 1,0 bis 1,1 Milliarden Euro belaufen und damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Bei der Marge basierend auf dem operativen Ergebnis werde ein Wert zwischen 11 und 14 Prozent (Vorjahr 14,0) erwartet. Weitere Umsatzanstiege bei FRIEDRICH VORWERK und DTS sollen den aufgrund der aktuellen Investitionszurückhaltung in der Automobilindustrie erwarteten Rückgang bei Aumann kompensieren.

MBB ist ein mittelständische, familiengeführte Beteiligungsgesellschaft. Das Unternehmen hält unter anderem etwas mehr als die Hälfte des ebenfalls im SDax gelisteten Anlagenbauers Friedrich Vorwerk. Alleine das Aktienpaket ist rund 600 Millionen Euro wert. MBB selbst kommt auf eine Bewertung von rund 910 Millionen./zb/lew/jha/