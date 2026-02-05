DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.992 -4,7%Euro1,1806 -0,1%Öl68,71 +1,3%Gold4.964 +0,4%
ROUNDUP/Ministerium: Lebenslange Haft für Attentatsversuch auf Trump

04.02.26 22:44 Uhr

FORT PIERCE (dpa-AFX) - Wegen des versuchten Attentats auf Donald Trump ist ein 59-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Richterin Aileen M. Cannon verhängte gegen Ryan Routh wegen weiterer Delikte zusätzlich 84 Monate im Bundesgefängnis, wie das Justizministerium mitteilte. Zuvor hatte ihn bereits eine Jury für schuldig gesprochen. US-Justizministerin Pam Bondi bezeichnete die versuchte Tat als "Angriff auf unser gesamtes demokratisches System".

Der Mann war 2024 in Florida festgenommen worden, weil er ein Attentat auf den damaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump, der heute US-Präsident ist, vorbereitet haben soll. Der Secret Service hatte an Trumps Golfplatz in West Palm Beach auf einen bewaffneten Mann geschossen, der sich in den Büschen versteckt hatte. Dieser selbst feuerte keine Kugel ab - stattdessen floh er, wurde wenig später aber festgenommen und schließlich angeklagt. Er bestritt die Taten und vertrat sich selbst vor Gericht./ngu/DP/he