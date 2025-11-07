DAX23.826 +0,4%Est505.631 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,76 -1,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin88.217 +0,5%Euro1,1539 -0,1%Öl64,08 +0,8%Gold4.006 +0,7%
ROUNDUP: Nächster Teil der Actionspielreihe 'GTA' kommt noch später

07.11.25 07:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
173,10 EUR -0,60 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
431,90 EUR -0,15 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Take Two
203,35 EUR -16,25 EUR -7,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ubisoft Entertainment S.A.
6,44 EUR 0,11 EUR 1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das mit Spannung erwartete neue Spiel aus der Reihe "Grand Theft Auto" wird nach der nächsten Verzögerung frühestens in einem Jahr erscheinen. Zuletzt hatte die Spielefirma Rockstar Games einen Termin Ende Mai kommenden Jahres in Aussicht gestellt. Jetzt soll es der 19. November 2026 werden.

Wer­bung

In den zusätzlichen Monaten werde man das Spiel weiter aufpolieren können, hieß es zur Begründung. "GTA VI" ist das nächste Spiel der Reihe "Grand Theft Auto". Es ist der erste neue Teil seit "GTA V" im Jahr 2013.

Der Chef des Rockstar-Mutterkonzerns Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, verwies in einem Interview der Website "Gamesbeat" auf die hohen Erwartungen der Spieler. Die Aktie von Take-Two fiel im nachbörslichen US-Handel um mehr als sechs Prozent.

GTA setzte Maßstäbe

"Grand Theft Auto" ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Das Besondere an dem Game ist die enorme spielerische Freiheit: Die offene Spielwelt kann frei erkundet werden, abseits der Hauptmissionen gibt es zahlreiche Nebenaufgaben und Aktivitäten - von Sportarten wie Golf oder Tennis über Autorennen bis hin zu Freizeitbeschäftigungen.

Wer­bung

Schauplatz von "Grand Theft Auto VI" soll eine fiktive Version der US-Metropole Miami sein. In dem bisher veröffentlichten Trailer kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen, Krokodile und viele Charaktere vor, darunter eine Protagonistin namens Lucia./so/DP/stk

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Microsoft BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Microsoft KaufenDZ BANK
30.10.2025Microsoft BuyUBS AG
30.10.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Microsoft BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Microsoft KaufenDZ BANK
30.10.2025Microsoft BuyUBS AG
30.10.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

