ROUNDUP: Nächster Teil der Actionspielreihe 'GTA' kommt noch später
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das mit Spannung erwartete neue Spiel aus der Reihe "Grand Theft Auto" wird nach der nächsten Verzögerung frühestens in einem Jahr erscheinen. Zuletzt hatte die Spielefirma Rockstar Games einen Termin Ende Mai kommenden Jahres in Aussicht gestellt. Jetzt soll es der 19. November 2026 werden.
In den zusätzlichen Monaten werde man das Spiel weiter aufpolieren können, hieß es zur Begründung. "GTA VI" ist das nächste Spiel der Reihe "Grand Theft Auto". Es ist der erste neue Teil seit "GTA V" im Jahr 2013.
Der Chef des Rockstar-Mutterkonzerns Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, verwies in einem Interview der Website "Gamesbeat" auf die hohen Erwartungen der Spieler. Die Aktie von Take-Two fiel im nachbörslichen US-Handel um mehr als sechs Prozent.
GTA setzte Maßstäbe
"Grand Theft Auto" ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Das Besondere an dem Game ist die enorme spielerische Freiheit: Die offene Spielwelt kann frei erkundet werden, abseits der Hauptmissionen gibt es zahlreiche Nebenaufgaben und Aktivitäten - von Sportarten wie Golf oder Tennis über Autorennen bis hin zu Freizeitbeschäftigungen.
Schauplatz von "Grand Theft Auto VI" soll eine fiktive Version der US-Metropole Miami sein. In dem bisher veröffentlichten Trailer kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen, Krokodile und viele Charaktere vor, darunter eine Protagonistin namens Lucia./so/DP/stk
Übrigens: Electronic Arts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Activision Blizzard
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Activision Blizzard
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.2025
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.05.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.07.2020
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen