DAX23.659 -0,9%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,69 +0,6%Nas22.790 -0,5%Bitcoin81.138 -0,2%Euro1,1594 -0,2%Öl64,38 +0,1%Gold4.068 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Netflix 552484 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street stabil erwartet -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely im Fokus
Top News
Plug Power sichert sich neuen Großauftrag - Analyst senkt Kursziel - Aktie rutscht ab Plug Power sichert sich neuen Großauftrag - Analyst senkt Kursziel - Aktie rutscht ab
Darum legen die Ölpreise etwas zu Darum legen die Ölpreise etwas zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

ROUNDUP: Ukraine will bis zu 100 französische Rafale-Kampfjets kaufen

17.11.25 15:06 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Die Ukraine will Dutzende Rafale-Kampfjets sowie Luftabwehrsysteme, Drohnen und Lenkbomben im Milliardenwert aus Frankreich erwerben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der französische Staatschef Emmanuel Macron unterzeichneten eine Absichtserklärung unter anderem zum Kauf von bis zu 100 Rafale-Jets durch Kiew, wie der Élysée-Palast in Paris bestätigte. Dazu gehöre ein Programm zur Ausbildung ukrainischer Piloten für die jüngste Generation französischer Kampfflugzeuge.

Wer­bung

"Dieses Abkommen sieht somit eine sofortige und auf die nächsten zehn Jahre angelegte Verstärkung der bilateralen Zusammenarbeit vor, wobei kurzfristig entscheidende Fähigkeiten erworben werden sollen: Drohnen, Drohnenabwehrsysteme, Lenkbomben und Produktionsverpflichtungen bis Ende des Jahres und für die nächsten drei Jahre", sagte Macron bei einem Besuch Selenskyjs in Paris. Selenskyj konkretisierte zu den Bestellungen: "Sehr starke französische Radare, acht Flugabwehrsysteme SAMP/T, sechs Startvorrichtungen. Das sind Details, für einige sicher technische Details, aber für uns ist das wichtig", unterstrich der Staatschef.

Erst Ende Oktober hatte Selenskyj in Schweden eine ähnliche Absichtserklärung über den künftigen Kauf von bis zu 150 schwedischen Kampfjets des Typs Gripen unterzeichnet. Kiew will so eine Luftflotte von mindestens 250 modernen Jets aufbauen. Jedoch ist die Finanzierung dieser Milliardenkäufe komplett ungeklärt.

Finanzierung offen

Zur Frage der Finanzierung verwies Macron darauf, dass die bisherige Unterstützung der Ukraine durch Eigenmittel sowie EU-Gelder gedeckt werde. Alleine der Kauf von 100 Rafale-Jets würde nach Berechnung des Senders TF1 wenigstens sieben bis zehn Milliarden Euro kosten. Wenn Europa Geld zur Finanzierung der Verteidigungsanstrengungen der Ukraine mobilisiere, sei es sinnvoll, davon auch europäische statt amerikanischer Waffen zu beschaffen, sagte Macron.

Wer­bung

Präsident Selenskyj hob hervor, dass er gern Gelder für eine zukünftige Co-Produktion der Rafale-Kampfjets in Anspruch nehmen würde. Dafür müssten jedoch erst die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Ebenso werde eine Co-Produktion bei Drohnen angestrebt, wofür ebenfalls EU-Gelder genutzt werden sollen.

Ukraine will auf eingefrorene russische Gelder zugreifen

Gleichzeitig hofft Selenskyj weiterhin auf eine Nutzung eingefrorener russischer Zentralbankgelder für ein "Reparations-Kredit" genanntes Darlehen. "Ich denke, dass es gerecht wäre, wenn wir die eingefrorenen (russischen) Aktiva für diese Projekte einsetzen, die wir heute mit Präsident Macron vereinbart haben", sagte der ukrainische Präsident.

Neben Rüstungsgeschäften vereinbarten Frankreich und die Ukraine außerdem die Lieferung von 55 Elektrolokomotiven des französischen Herstellers Alstom an die ukrainische Staatsbahn. Die Lieferung mit einem Volumen von 475 Millionen Euro wird von der Weltbank und der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung finanziert./rbo/DP/he