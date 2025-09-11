DAX23.732 +0,1%ESt505.382 +0,3%Top 10 Crypto15,87 +3,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.295 +1,0%Euro1,1723 +0,1%Öl67,12 +0,9%Gold3.651 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Oracle 871460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- Meta, Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, GameStop, DroneShield, BASF, DEUTZ, Telekom im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie verliert: Negativer Analystenkommentar belastet HelloFresh-Aktie verliert: Negativer Analystenkommentar belastet
EssilorLuxottica-Aktie beflügelt: Barclays vergibt 'Overweight'-Rating EssilorLuxottica-Aktie beflügelt: Barclays vergibt 'Overweight'-Rating
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!

ROUNDUP: Vorstoß für billigere 'Basistarife' für Kassenpatienten

10.09.25 12:59 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Parlamentarische Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Tino Sorge, schlägt angesichts steigender Milliardenkosten die Einführung günstigerer Basistarife in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) vor. Versicherte könnten dann individuell Zusatzleistungen dazubuchen. "Immer neue Beitragsanstiege können keine Lösung sein", sagte der CDU-Politiker der "Bild". Laut Ministerin Nina Warken (CDU) gehört dies nicht zu Überlegungen, die Beiträge 2026 stabil zu halten. Von Kassen und Gewerkschaften kam Kritik.

Wer­bung

Konkret könnten Versicherte viele passgenaue Tarife angeboten bekommen, erläuterte Sorge. "Sprich: Kassen bieten viel günstigere Tarife an - die eine gute Grundversorgung beinhalten - und darüber hinaus weitere Pakete, die man individuell dazubucht." Als Beispiel für zusätzliche Leistungen nannte er die Kostenübernahme bei Brillen: "Es wäre ein Gewinn, wenn man sich solche Bausteine in der GKV zusätzlich versichern könnte."

Ministerin verweist auf Reformkommission

Warken wies bei RTL/n-tv auf eine Kommission für eine grundlegende Reform hin, die im September die Arbeit aufnehmen soll. "Da kann das sicherlich auch mit beraten werden", sagte die Ministerin. "Das ist jetzt aber keine Maßnahme, die wir momentan vorbereiten." Dies sei nichts, "was ab Januar die Beiträge stabiler machen würde". Die Koalition will erneute Beitragsanhebungen Anfang 2026 noch abwenden. Hintergrund ist, dass bisher vorgesehene Finanzspritzen aus dem Bundeshaushalt nicht reichen, um absehbare Defizite aufzufangen.

Der Chef des GKV-Spitzenverbands, Oliver Blatt, sagte: "Diskussionen um Basis- und Zusatztarife für die 75 Millionen gesetzlich Versicherten lenken von dem eigentlichen Problem ab." Das seien kostentreibende Strukturen etwa bei Krankenhäusern oder nachteiligen Vorgaben für Preisverhandlungen der Kassen bei neuen Arzneimitteln. Die würden dadurch nicht geändert. Es brauche keine Diskussion um Tarife, sondern durchgreifende Reformen. Blatt warb erneut dafür, den Anstieg der Ausgaben ohne Leistungskürzungen zu begrenzen.

Wer­bung

Grüne warnen vor "Drei-Klassen-System"

Die Vize-Vorsitzende der Grünen im Bundestag, Misbah Khan, kritisierte: "Ein Basistarif in der gesetzlichen Krankenversicherung würde das bestehende Zwei-Klassen-System aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung zu einem Drei-Klassen-System ausbauen." Damit würde das System noch ungerechter und unsolidarischer.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnte davor, die Grundversorgung zu einer Minimalversorgung zu machen. "Gute Gesundheitsleistungen dürfen nicht nur Luxus für Besserverdienende sein", sagte Vorstandsmitglied Anja Piel. Der Vorschlag werfe zudem Fragen auf. "Weitere Beitragssteigerungen sollen nicht kommen, und trotzdem soll sich niemand in seinem Versicherungsschutz verschlechtern - wie soll das gehen?"

Kassenärzte offen für Wahlmöglichkeiten

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) begrüßte die Debatte. "Es geht nicht darum, den Versicherten etwas wegzunehmen. Eine gute und umfassende Versorgung muss gewährleistet sein - und zwar für alle", sagte Vorstandschef Andreas Gassen. "Aber warum sollten die Bürgerinnen und Bürger nicht selbst entscheiden können, ob sie freiwillig Pakete hinzuwählen oder nicht?"

Wer­bung

Zusatzversicherungen zur gesetzlichen Krankenversicherung gibt es bereits. Wer zum Beispiel bessere Leistungen beim Zahnersatzsatz oder eine Chefarztbehandlung im Krankenhaus wünscht, kann es über private Zusatzversicherungen absichern. Gesetzliche Kassen bieten grundsätzlich auch Wahltarife an. So gibt es Tarife, bei denen man eine Prämie bekommen kann, wenn man sich verpflichtet, immer zuerst in eine Hausarztpraxis zu gehen./sam/wn/DP/men