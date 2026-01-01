DAX25.102 +0,8%Est505.927 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -0,8%Nas23.568 +0,1%Bitcoin78.281 -2,3%Euro1,1691 ±0,0%Öl60,45 -0,1%Gold4.448 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Amazon 906866 SAP 716460 Siemens 723610 Allianz 840400 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Wall Street stabil erwartet -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD im Fokus
Top News
Bilanzierungsfehler könnte Tech-Aktien belasten - Jim Chanos warnt vor Gefahr für NVIDIA-Partner Bilanzierungsfehler könnte Tech-Aktien belasten - Jim Chanos warnt vor Gefahr für NVIDIA-Partner
Albemarle (ALB) – KI-Roboter als neuer Wachstumstreiber für die Lithium-Story! Albemarle (ALB) – KI-Roboter als neuer Wachstumstreiber für die Lithium-Story!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

ROUNDUP/Wegner: Infrastruktur schnell besser schützen

07.01.26 14:13 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem tagelangen Stromausfall will Berlin die kritische Infrastruktur besser schützen. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) kündigte an, dafür solle es kurzfristig in Berlin Maßnahmen geben. "Wir werden jetzt nochmal schauen, wie wir sehr, sehr kurzfristig die Orte, die angreifbar sind in unserer kritischen Infrastruktur, schneller absichern können", erklärte Wegner.

Wer­bung

Ziel sei, innerhalb kurzer Zeit 100 Prozent der angreifbaren und problematischen Stellen des oberirdischen Stromnetzes in Berlin mit Videokameras zu überwachen, sagte der Regierungschef.

Nach Angaben der für Energie zuständigen Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) verläuft aktuell noch ein Prozent des 35.000 Kilometer umfassenden Berliner Stromnetzes über der Erde. 75 Prozent dieser Leitungen wiederum würden bereits mit Kameras überwacht.

Giffey sagte, beim Schutz konzentriere man sich nun auf die Punkte, die angreifbar seien und mit hohen Schäden bei einem Stromausfall verbunden wären. "Das ist ein zweistelliger Bereich von neuralgischen Punkten", die für eine Videoüberwachung infrage kämen. Es gebe dann Schutz durch "optische, thermische und mechanische Sensorik". Schon heute gebe es Zäune und anderen Schutz. Nun werde auch die Präsenz der Polizei Tag und Nacht erhöht.

Wer­bung

Eine Verbesserung der Infrastruktur sei aber nicht nur Aufgabe Berlins, betonte Wegner. Dazu habe er sich auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verständigt. Nötig sei auch ein enger Austausch mit den anderen Bundesländern./mvk/DP/nas