ROUNDUP: Zeitweise kein Abflug am Bremer Flughafen wegen Stromausfall

08.01.26 13:47 Uhr

BREMEN (dpa-AFX) - Flugzeuge haben wegen eines Stromausfalls am Bremer Flughafen nur verspätet abheben können oder sind ganz ausgefallen. Die Sicherheitskontrolle für Passagiere war zeitweise außer Betrieb, wie ein Sprecher des Flughafens mitteilte. Am Mittag war die Störung behoben und der Betrieb konnte normal weitergehen.

Am Vormittag rauchte es in einem Generatorenraum. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Mitarbeiter aktivierten eine separate Stromversorgung, um den Flugbetrieb sicherzustellen. Bei dem Einsatz wurde nach Angaben des Flughafens ein Elektriker verletzt und medizinisch versorgt.

Der Stromausfall betraf nur einige Bereiche des Flughafens, so konnten Flugzeuge wie geplant landen./miu/DP/mis