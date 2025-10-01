Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend gesucht

Kurs der Rubrik

Die Aktie von Rubrik zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Rubrik-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 82,45 USD.

Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 82,45 USD. Zwischenzeitlich stieg die Rubrik-Aktie sogar auf 83,94 USD. Bei 81,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 261.128 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. 24,17 Prozent Plus fehlen der Rubrik-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,39 USD ab. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 63,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Rubrik-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Rubrik veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Rubrik hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,98 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 309,86 Mio. USD – ein Plus von 51,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rubrik 204,95 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 04.12.2025 dürfte Rubrik Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2026 -0,478 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

