Rubrik Aktie News: Rubrik am Dienstagabend billiger

Die Aktie von Rubrik gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Rubrik-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 81,42 USD nach.

Das Papier von Rubrik befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,3 Prozent auf 81,42 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Rubrik-Aktie bis auf 80,12 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 84,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 222.636 Rubrik-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,38 USD. Dieser Kurs wurde am 07.06.2025 erreicht. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 20,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 30,39 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 62,68 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Rubrik gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 309,86 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,95 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.12.2025 dürfte Rubrik Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,478 USD je Rubrik-Aktie stehen.

