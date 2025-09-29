Rubrik Aktie News: Rubrik fällt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rubrik gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rubrik-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 82,59 USD.

Das Papier von Rubrik befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 82,59 USD ab. Die Rubrik-Aktie sank bis auf 82,56 USD. Bei 84,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 46.455 Rubrik-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,38 USD. Dieser Kurs wurde am 07.06.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie. Bei 30,39 USD erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 63,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rubrik-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 09.09.2025 legte Rubrik die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 51,19 Prozent auf 309,86 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.12.2025 erwartet.

In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,478 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

