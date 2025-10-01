DAX24.074 +0,8%Est505.575 +0,8%MSCI World4.312 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.667 ±0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,56 -2,2%Gold3.876 +0,5%
Kurs der Rubrik

Rubrik Aktie News: Rubrik gewinnt am Nachmittag an Fahrt

01.10.25 16:10 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Rubrik. Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 82,70 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Rubrik-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 82,70 USD nach oben. Bei 82,92 USD erreichte die Rubrik-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 81,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.239 Rubrik-Aktien.

Am 07.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,38 USD an. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 23,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 30,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 63,25 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Rubrik gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,49 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 309,86 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,95 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 präsentieren.

In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,478 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Rubrik und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

