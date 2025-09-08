Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Rubrik

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Rubrik. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Rubrik-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 95,58 USD.

Mit einem Wert von 95,58 USD bewegte sich die Rubrik-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Rubrik-Aktie bis auf 96,74 USD. Im Tief verlor die Rubrik-Aktie bis auf 95,18 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,55 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 73.227 Stück.

Bei 102,38 USD markierte der Titel am 07.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 7,11 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 69,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Rubrik-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.06.2025 hat Rubrik in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 278,48 Mio. USD im Vergleich zu 187,31 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Rubrik wird am 04.12.2025 gerechnet. Rubrik dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.09.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rubrik-Verlust in Höhe von -0,975 USD je Aktie aus.

