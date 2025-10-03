DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,3%Top 10 Crypto16,80 +2,0%Nas22.784 -0,3%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,53 +0,3%Gold3.888 +0,8%
Rubrik Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Rubrik

03.10.25 20:24 Uhr
Rubrik Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Rubrik

Die Aktie von Rubrik gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rubrik befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,4 Prozent auf 82,78 USD ab.

Um 20:07 Uhr fiel die Rubrik-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 82,78 USD ab. Der Kurs der Rubrik-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,40 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 84,80 USD. Von der Rubrik-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 237.957 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2025 auf bis zu 102,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 23,68 Prozent Plus fehlen der Rubrik-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,15 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 62,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rubrik-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 09.09.2025 vor. Das EPS lag bei -0,49 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rubrik im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 309,86 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 204,95 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Rubrik wird am 04.12.2025 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

