Rubrik Aktie News: Rubrik legt am Donnerstagabend zu
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Rubrik. Die Rubrik-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 84,10 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,0 Prozent auf 84,10 USD. Bei 84,67 USD erreichte die Rubrik-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 83,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 329.600 Stück.
Am 07.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie. Am 03.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,39 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 176,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rubrik am 09.09.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 51,19 Prozent auf 309,86 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 04.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,478 USD je Rubrik-Aktie belaufen.
