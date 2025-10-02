DAX24.418 +1,3%Est505.647 +1,2%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.769 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1697 -0,3%Öl64,58 -1,3%Gold3.832 -0,9%
Rubrik Aktie News: Rubrik steigt am Donnerstagnachmittag

02.10.25 16:10 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 83,81 USD.

Das Papier von Rubrik legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 83,81 USD. Die Rubrik-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 84,49 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,96 USD. Zuletzt wurden via New York 92.621 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 22,16 Prozent wieder erreichen. Am 03.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,39 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 63,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie.

Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,98 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 309,86 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 51,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,95 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.12.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2026 -0,478 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

