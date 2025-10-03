Rubrik Aktie News: Rubrik am Freitagnachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rubrik. Zuletzt wies die Rubrik-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 84,60 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr ging es für das Rubrik-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 84,60 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rubrik-Aktie bei 84,90 USD. Mit einem Wert von 84,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.409 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 17,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 31,15 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 171,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Rubrik-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 09.09.2025 legte Rubrik die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,98 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 309,86 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 204,95 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.12.2025 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Rubrik-Aktie.

