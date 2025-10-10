Rubrik Aktie News: Rubrik am Freitagnachmittag im Aufwind

So bewegt sich Rubrik

Die Aktie von Rubrik zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Rubrik-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 87,00 USD.

Im New York-Handel gewannen die Rubrik-Papiere um 15:52 Uhr 1,0 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Rubrik-Aktie bei 88,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 56.287 Stück.

Bei 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 35,62 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 59,06 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rubrik-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,98 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rubrik im vergangenen Quartal 309,86 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rubrik 204,95 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.12.2025 terminiert.

2026 dürfte Rubrik einen Verlust von -0,478 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?