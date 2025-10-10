Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend leichter

Kursentwicklung

Die Aktie von Rubrik gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Der Rubrik-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,3 Prozent auf 83,23 USD.

Das Papier von Rubrik befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,3 Prozent auf 83,23 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Rubrik-Aktie bei 82,97 USD. Bei 86,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 237.043 Rubrik-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,38 USD. Dieser Kurs wurde am 07.06.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 23,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2024 bei 35,62 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 133,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rubrik 0,000 USD aus.

Am 09.09.2025 hat Rubrik in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,49 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 51,19 Prozent auf 309,86 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Rubrik wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.12.2025 vorlegen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,478 USD je Rubrik-Aktie stehen.

